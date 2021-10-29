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Костюк прокомментировала победу над чемпионкой US Open

Украинка рассказала о гейме, после которого она поняла, что обыграет Эмму Радукану
Теннис WTA
29 октября 22:55
Костюк прокомментировала победу над чемпионкой US Open
Фото: БТУ

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Эммой Радукану в четвертьфинале турнира серии WTA 250 в Клуж Напоке:

«Не знаю, как я выиграла этот первый гейм. Радукану вела 40-15 на подаче. Думаю, здесь все и началось. Я выиграла этот гейм и у меня появилась уверенность, что я не проиграю этот матч. Где-то в пятом гейме я поняла, как нужно с ней играть. Сегодня это была верная тактика, в следующем матче не обязательно, что она будет рабочей, но в сегодняшнем матче она была эффективной. Я старалась вернуть как можно больше мячей на ее сторону. Оказывается, что мы с Радукану дважды играли, будучи юниорами, каждая оформила по победе, но это было так давно, что я и не помню, каким был тот матч, который я выиграла.

Что касается предстоящего полуфинала против Симоны Халеп, то мне нравится с ней играть. Симона – очень приятный человек, независимо от результата, для меня это будет отличный опыт. Я бы хотела на этот раз побороться изо всех сил, потому что в нашем первом матче в Индиан-Уэллс борьбу я сумела навязать только в первом сете».


Это третий полуфинал для Костюк в текущем сезоне. Ее следующей соперницей станет первая сеянная, двукратная победительница турниров серии Большого шлема Симона Халеп. Недавно они играли на турнире в Индиан-Уэллсе и тогда сильнее оказалась румынка (6:7, 1:6).

В онлайн-рейтинге WTA Костюк уже 51. Если ей удастся пройти Халеп, то она впервые в карьере войдет в топ-50 лучших теннисисток мира.

Напомним, ранее в Клуж-Напоке проиграли Леся Цуренко и Ангелина Калинина.



Источник: btu.org.ua Сергей Остапенко
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Марта Костюк Эмма Радукану Симона Халеп

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