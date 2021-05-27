Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Костюк провела тренировку накануне старта Roland Garros

Украинка в первом круге встретится с Мугурусой
Теннис Grand Slam
21:12
Костюк провела тренировку накануне старта Roland Garros
Марта Костюк / Фото: j48tennis.net

Третья ракетка Украины Марта Костюк (81-я строчка мирового рейтинга) провела тренировку в Париже перед стартом Roland Garros. 

В первом круге французского Шлема украинка сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (13-я ракетка рейтинга WTA). Это будет первая теннисисток между собой.

Напомним, что Ангелина Калинина впервые выступит на Roland Garros.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марта Костюк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Свитолина и Костюк узнали первых соперниц в основной сетки Roland Garros
Свитолина и Костюк узнали первых соперниц в основной сетки Roland Garros
Теннис Grand Slam
18:00
Свитолина осталась 6-й в обновленном рейтинге WTA. Барти – вне досягаемости
Свитолина осталась 6-й в обновленном рейтинге WTA. Барти – вне досягаемости
Теннис WTA
24 мая 09:40
Костюк: «На Roland Garros хочу пройти дальше третьего круга»
Костюк: «На Roland Garros хочу пройти дальше третьего круга»
Теннис WTA
23 мая 07:45
Свитолина и Костюк заявились на первые травяные турниры сезона
Свитолина и Костюк заявились на первые травяные турниры сезона
Теннис WTA
19 мая 20:28
И Ястремская в игре? Свитолина и Костюк – в заявке основы на Wimbledon-2021
И Ястремская в игре? Свитолина и Костюк – в заявке основы на Wimbledon-2021
Теннис WTA
18 мая 23:06
Костюк попала в основную сетку турнира в Парме
Костюк попала в основную сетку турнира в Парме
Теннис WTA
11 мая 13:58

Новости: Теннис

Илья Марченко: «Самый большой плюс – грунт для меня закончен»
Эксклюзив Илья Марченко: «Самый большой плюс – грунт для меня закончен»
Grand Slam
22:06
На Roland Garros открыли статую Надаля
На Roland Garros открыли статую Надаля
Grand Slam
21:55
Костюк провела тренировку накануне старта Roland Garros
Костюк провела тренировку накануне старта Roland Garros
Grand Slam
21:12
Свитолина и Костюк узнали первых соперниц в основной сетки Roland Garros
Свитолина и Костюк узнали первых соперниц в основной сетки Roland Garros
Grand Slam
18:00
Калинина выиграла в финале квалификации и дебютирует в основной сетке Roland Garros
Калинина выиграла в финале квалификации и дебютирует в основной сетке Roland Garros
Grand Slam
17:22
Свитолина с Кербер провели совместную тренировку на Roland Garros
Свитолина с Кербер провели совместную тренировку на Roland Garros
Grand Slam
17:02
В основной сетке без украинцев. Марченко проиграл в финале квалификации Roland Garros
В основной сетке без украинцев. Марченко проиграл в финале квалификации Roland Garros
Grand Slam
16:31
Завацкая: «Я намного лучше себя чувствовала и это помогло провести такой физически трудный матч»
Завацкая: «Я намного лучше себя чувствовала и это помогло провести такой физически трудный матч»
Grand Slam
15:30
Иванишевич: «Джокович всегда был лучше меня»
Иванишевич: «Джокович всегда был лучше меня»
ATP
14:35
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Все новости