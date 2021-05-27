Свитолина и Костюк узнали первых соперниц в основной сетки Roland Garros
Костюк провела тренировку накануне старта Roland Garros
Украинка в первом круге встретится с Мугурусой
21:12
Марта Костюк / Фото: j48tennis.net
Третья ракетка Украины Марта Костюк (81-я строчка мирового рейтинга) провела тренировку в Париже перед стартом Roland Garros.
В первом круге французского Шлема украинка сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (13-я ракетка рейтинга WTA). Это будет первая теннисисток между собой.
Напомним, что Ангелина Калинина впервые выступит на Roland Garros.
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