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Костюк розійшлася з росіянином після вторгнення рф

Марта в шоці, яка кількість тенісистів країни-агресора підтримує війну
Теннис WTA
12:59
Костюк розійшлася з росіянином після вторгнення рф
Фото: j48tennis.net

Третя ракетка України Марта Костюк розповіла, що розірвала романтичні відносини з росіянином після початку повномасштабної війни з рф:

Спочатку ми думали над тим, щоб не виходити на матчі з росіянками та білорусками. Але хотіли також, щоб так само зреагували представники інших країн – наприклад, поляки, чехи. Якби ми хоча б трьома країнами відмовились, то всі інші зробили це так само під тиском. Тоді це б мало сенс. Ефект сніжинки.

Просто нас не так багато. Тільки дівчатка – п’ять в основній сітці, три дівчинки у квалах. А з хлопців лише Марченко в ATP, а далі Сачко, Крутих, але вони більше на челенджерах грають. У нас не так багато ваги, на жаль. А жертви завеликі, якщо ми це робимо.

Якщо чесно, будемо діяти по ситуації, але на це розраховувати не треба. Якщо на когось із них попаду в сітці, то, сподіваюсь, прибуде зі мною сила і я переможу.

95% російських тенісисток підтримують (війну Росії в Україні). Правда, це тільки здогадки. В чоловіків не знаю, це не наша територія. Ці цифри шокують, але вони такі. Не знаю, коли ми дізнаємось, яка ситуація насправді.

Що стосується моїх відносин із російським тенісистом, то ми давно розійшлись. В кінці минулого року я почала зустрічатись зі ще одним представником Росії, а на момент початку війни ми навіть були разом. Але для мене одразу стало зрозуміло, що ці стосунки не можуть існувати. І через тиждень ми розійшлись.

Нагадаємо, що Костюк повернулася на корт після операції і вийшла в друге коло турніру серії WTA1000 в Мадриді.

Источник: ua.tribuna.com Олег Шумейко-младший
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