Костюк розійшлася з росіянином після вторгнення рф

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Третя ракетка України Марта Костюк розповіла, що розірвала романтичні відносини з росіянином після початку повномасштабної війни з рф:



Просто нас не так багато. Тільки дівчатка – п’ять в основній сітці, три дівчинки у квалах. А з хлопців лише Марченко в ATP, а далі Сачко, Крутих, але вони більше на челенджерах грають. У нас не так багато ваги, на жаль. А жертви завеликі, якщо ми це робимо.

Якщо чесно, будемо діяти по ситуації, але на це розраховувати не треба. Якщо на когось із них попаду в сітці, то, сподіваюсь, прибуде зі мною сила і я переможу.

95% російських тенісисток підтримують (війну Росії в Україні). Правда, це тільки здогадки. В чоловіків не знаю, це не наша територія. Ці цифри шокують, але вони такі. Не знаю, коли ми дізнаємось, яка ситуація насправді.

Що стосується моїх відносин із російським тенісистом, то ми давно розійшлись. В кінці минулого року я почала зустрічатись зі ще одним представником Росії, а на момент початку війни ми навіть були разом. Але для мене одразу стало зрозуміло, що ці стосунки не можуть існувати. І через тиждень ми розійшлись.