Костюк с победы стартовала на Australian Open

Украинка оказалась сильнее соперницы из Франции

Марта Костюк / Фото: j48tennis

В первом круге Australian Open украинка Марта Костюк (WTA 66) выиграла у француженки Диан Парри (WTA 114) со счетом 6:1, 7:6.



Матч продлился 97 минут, в течение которых девушки подали по два эйса. При этом, Костюк допустила пять двойных ошибок, тогда как соперница всего две.

Также Марта реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов против одного из пяти у соперницы.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Костюк сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (WTA 35). С этой соперницей Марта встречалась дважды и пока между ними счет 1:1. В 2018 году на Уимблдоне украинка проиграла в двух сетах, а в 2021-м на турнире в Абу-Даби выиграла в трех сетах.

Напомним, во второй круг Australian Open также пробилась украинка Элина Свитолина.