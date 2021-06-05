Костюк легко расправилась с россиянкой Грачевой и вышла в 1/8 финала Roland Garros

Соперница украинки взяла всего 3 гейма

Марта Костюк / фото - Getty Images

Третья ракетка Украины Марта Костюк вышла в четвертый круг Roland Garros. За место в 1/8 французского Шлема украинка боролась с Варварой Грачевой и за 1 час и 1 минуту обыграла ее 6:1, 6:2.

18-летняя киевлянка 5 раз подала навылет, допустив всего 2 двойные ошибки. Россиянка ошиблась на своей подаче 6 раз и оформила 2 эйса, не реализовав ни одного брейк-поинта.

Отметим, что теннисистки встречались на корте в третий раз. Грачева смогла выиграть лишь первую встречу в 2019 году, которая также была на грунте в Сен-Мало, Франция.

За место в четвертьфинале Марта поборется с победительницей пары действующей чемпионки Иги Швентек и эстонки Аннет Контавейт. Костюк стала самой молодой участницей 4-го круга среди всех представителей Украины. Ранее до этого этапа добирались Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Лучшим результатом украинки на Открытом чемпионате Франции был первый круг. Накануне текущего Шлема теннисистка поставила себе цель – преодолеть 3-й круг.