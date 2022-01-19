Костюк: «Соррибес-Тормо не славится активной игрой, поэтому я часто играла у сетки»

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Третья ракетка Украины Марта Костюк подвела итоги матча второго круга Australian Open с Сарой Соррибес-Тормо:



Испанка не славится свой активной игрой, поэтому я часто играла у сетки. У меня не было такой задачи, чтобы постоянно выходить вперед, но, думаю, я могла делать это даже чаще. План на игру был – не ошибаться, играть комбинационно, чтобы открывать корт и забивать. Важно было концентрироваться на каждом мяче.

Я довольна, что со всем справилась, в том числе и с условиями. Ветер сегодня был невероятный, постоянно менял направление, было очень сложно играть, то ты играешь по ветру, потом меняешься сторонами и уже вроде бы нужно играть против ветра, а ты опять по ветру.

Можно сказать, что нужно было выиграть некрасиво. Не так, когда ты правильно подходишь к мячу и забиваешь. У нас были просто ужасные розыгрыши, мы тыкали эти мячи, лишь бы попасть, то есть, это не была красивая игра, но я рада, что справилась.