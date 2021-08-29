Свитолина вернулась в топ-5, Костюк обновила личный рекорд в рейтинге WTA
Костюк сыграет в паре с Ястремской на US Open
На старте украинкам будут противостоять хозяйки турнира в США
Костюк и Ястремская / фото - WTA
В парном разряде US Open Украину представят 5 теннисисток.
На Открытом чемпионате США вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выступит в дуэте с третьей лучшей теннисисткой страны Мартой Костюк.
Результаты жеребьевки:
Марта Костюк/Даяна Ястремская (Украина) – Хейли Баптист/Эмма Наварро (США, WC)
Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния, 12) – Сания Мирза/Коко Вандевей (Индия/США, WC)
Людмила Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония) – Грет Миннет/Элисон ван Эйтванк (Бельгия)
Ангелина Калинина/Рената Ворачова (Украина/Чехия) – Кэйтлин Кристиан/Нао Хибино (США/Япония).
Надежда Киченок в финале предыдущего турнира в Чикаго обыграла свою сестру и завоевала титул.
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