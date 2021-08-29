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Костюк сыграет в паре с Ястремской на US Open

На старте украинкам будут противостоять хозяйки турнира в США
Теннис WTA
21:28
Костюк сыграет в паре с Ястремской на US Open
Костюк и Ястремская / фото - WTA

В парном разряде US Open Украину представят 5 теннисисток.

На Открытом чемпионате США вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выступит в дуэте с третьей лучшей теннисисткой страны Мартой Костюк.

Результаты жеребьевки:

Марта Костюк/Даяна Ястремская (Украина) – Хейли Баптист/Эмма Наварро (США, WC)

Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния, 12) – Сания Мирза/Коко Вандевей (Индия/США, WC)

Людмила Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония) – Грет Миннет/Элисон ван Эйтванк (Бельгия)

Ангелина Калинина/Рената Ворачова (Украина/Чехия) – Кэйтлин Кристиан/Нао Хибино (США/Япония).

Надежда Киченок в финале предыдущего турнира в Чикаго обыграла свою сестру и завоевала титул.

 

 

Антон Кривенко
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Теги

Марта Костюк Даяна Ястремская

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