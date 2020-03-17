Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Костюк: «У нашей сборной большие шансы на успех в матче с Японией»

Украинка – о предстоящем матче Кубка Билли Джин Кинг
Теннис
09:30
Костюк: «У нашей сборной большие шансы на успех в матче с Японией»
Марта Костюк / фото - ukrinform.ru

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась ожиданиями от матча Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Японией.

«Даже если бы матч проходил в Японии, я бы все равно играла, несмотря на то, что это не сильно вписывалось бы в график. Потом сразу же надо было бы лететь в Европу и переходить с харда на грунт, но, тем не менее, я была готова выступать.

Поэтому перенос матч в Украину только улучшил ситуацию. То, что мы будем играть на грунте в начале грунтового сезона, считаю, что это для всех плюс.

Думаю, что у нашей сборной велики шансы на успех в матче с японками, потому что Элина Свитолина очень хорошо играет на этом покрытии. А теннисистки из Японии играют на грунте довольно одинаково, низко, плоско, для них это не такое комфортное покрытие. В этом плане, думаю, что у нас очень большое преимущество перед нашими соперницами.

Лично я выступала в Черноморске много лет назад, играла турнир, когда мне было лет 8 или 9. Воспоминания не самые позитивные из-за того, что я проиграла. Но это было давно, я мало что помню. Летом 2016 года я приезжала в Черноморск на пару дней отдохнуть к друзьям и была на тех кортах несколько раз.

Еще я очень довольна, что у нас будет возможность несколько дней провести на море. Там хорошие корты и организация на высшем уровне. Я очень рада, что турнир будет проходить со зрителями, поддержка будет сумасшедшая, наши болельщики самые лучшие в мире. Поэтому жду поддержки на трибунах и верю в нас как никогда».

Матчевая встреча Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Японией перенесена в Черноморск.

Источник: БТУ Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марта Костюк

Новости: Теннис

Киченок и Олару вышли в парный полуфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге
Киченок и Олару вышли в парный полуфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге
WTA
15:39
Марченко обыграл лидера посева турнира в Биелле и вышел в четвертьфинал
Марченко обыграл лидера посева турнира в Биелле и вышел в четвертьфинал
ATP
13:52
Федерер – вне топ-10. Как бы выглядел рейтинг АТР, если бы его не «заморозили» в 2020 году
Федерер – вне топ-10. Как бы выглядел рейтинг АТР, если бы его не «заморозили» в 2020 году
ATP
12:16
Джокович: «Первые несколько лет в Туре серьезно натерпелся от Надаля и Федерера»
Джокович: «Первые несколько лет в Туре серьезно натерпелся от Надаля и Федерера»
ATP
09:54
Костюк: «У нашей сборной большие шансы на успех в матче с Японией»
Костюк: «У нашей сборной большие шансы на успех в матче с Японией»
09:30
Молчанов и Стаховский пробились в четвертьфинал парного турнира в Биелле
Молчанов и Стаховский пробились в четвертьфинал парного турнира в Биелле
ATP
07:41
Стаховский пробился в четвертьфинал «челленджера» в Биелле
Стаховский пробился в четвертьфинал «челленджера» в Биелле
ATP
17 марта 22:33
Завацкая проиграла в первом круге турнира в Санкт-Петербурге
Завацкая проиграла в первом круге турнира в Санкт-Петербурге
WTA
17 марта 15:53
Надаль согласился сыграть на обновленном стадионе мадридского «Реала». Вероятный соперник – Федерер
Надаль согласился сыграть на обновленном стадионе мадридского «Реала». Вероятный соперник – Федерер
ATP
17 марта 15:03
Все новости

Популярные новости

Монфис, кусай локти! Свитолина обнажила грудь во время фотосессии
Монфис, кусай локти! Свитолина обнажила грудь во время фотосессии
Теннис WTA
14 марта 11:53
3
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
15 марта 07:53
1
Как в России. В Ровно кавказцы спровоцировали массовую драку на турнире по MMA
Как в России. В Ровно кавказцы спровоцировали массовую драку на турнире по MMA
MMA
14 марта 20:55
1
Ноги от ушей! Белодед отправила подписчиков в нокаут фотографией в коротеньких шортах
Ноги от ушей! Белодед отправила подписчиков в нокаут фотографией в коротеньких шортах
Дзюдо
13 марта 09:27
Джошуа: «Пулев пытался использовать ту же тактику, что и на взвешивании с Владимиром Кличко»
Джошуа: «Пулев пытался использовать ту же тактику, что и на взвешивании с Владимиром Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
11 марта 18:28
Владимир Кличко отреагировал на смерть Марвина Хаглера
Владимир Кличко отреагировал на смерть Марвина Хаглера
Бокс Профессиональный бокс
16 марта 22:00
Все новости

Анонсы

Лига Европы. «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм». Видео трансляция
19:55
Лига Европы. «Арсенал» — «Олимпиакос». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Арсенал» — «Олимпиакос». Видео трансляция
19:55
Лига Европы. «Шахтер» – «Рома». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Шахтер» – «Рома». Онлайн трансляция
19:55
Лига Европы. «Шахтер» — «Рома». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Шахтер» — «Рома». Видео трансляция
19:55
Лига Европы. «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Динамо». Онлайн трансляция
22:00
Лига Европы. «Вильярреал» — «Динамо». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» — «Динамо». Видео трансляция
22:00
Суперлига. «Тернополь» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Химик». Видео трансляция
19 марта 18:00
УПЛ. «Мариуполь» — «Минай». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Мариуполь» — «Минай». Видео трансляция
20 марта 14:00
Еженедельник «Мировой бокс». Видео трансляция
TV
Еженедельник «Мировой бокс». Видео трансляция
20 марта 14:10
УПЛ. «Десна» — «Днепр-1». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Десна» — «Днепр-1». Видео трансляция
20 марта 17:00
УПЛ. «Ворскла» — «Олимпик». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Ворскла» — «Олимпик». Видео трансляция
20 марта 19:30
Кубок Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Видео трансляция
WEB
Кубок Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Видео трансляция
20 марта 19:30
Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
WEB
Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
20 марта 21:00
Сражение за вакантный пояс чемпиона мира. Лоуренс Околе – Кшиштоф Гловацки. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за вакантный пояс чемпиона мира. Лоуренс Околе – Кшиштоф Гловацки. Онлайн трансляция
20 марта 23:00
Бой за пояс WBO. Верджил Ортис – Морис Хукер. Онлайн трансляция
WEB
Бой за пояс WBO. Верджил Ортис – Морис Хукер. Онлайн трансляция
21 марта 05:00
Суперлига. «Киев-Баскет» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Киев-Баскет» – «Химик». Видео трансляция
21 марта 14:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
21 марта 16:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
21 марта 18:40
Программа о хоккее – «Ледниковый период»
TV
Программа о хоккее – «Ледниковый период»
22 марта 17:30