Костюк уступила Гауфф и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Украинка в трех сетах не выдержала напор со стороны 17-летней американки

Марта Костюк / Фото - btu.org.ua

Украинская теннисистка(WTA №50) со счетом 3:6, 7:5, 6:3 проиграла 17-летней американце(WTA №19) в матче второго раунда турнира в Аделаиде (Австралия).Матч продлился чуть менее двух часов. За это время Костюк оформила два эйса, допустила 5 двойных ошибок, выиграла 11/15 геймов на своей подаче.Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.В четвертьфинале Гауфф встретится с хорваткойНапомним, в первом раунде турнира в Аделаиде Костюк уверенно переиграла американку