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Костюк уступила Гауфф и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Украинка в трех сетах не выдержала напор со стороны 17-летней американки
Теннис WTA
11:21
Костюк уступила Гауфф и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Марта Костюк / Фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №50) со счетом 3:6, 7:5, 6:3 проиграла 17-летней американце Кори Гауфф (WTA №19) в матче второго раунда турнира в Аделаиде (Австралия).

Матч продлился чуть менее двух часов. За это время Костюк оформила два эйса, допустила 5 двойных ошибок, выиграла 11/15 геймов на своей подаче.

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.

В четвертьфинале Гауфф встретится с хорваткой Аной Конюх.

Напомним, в первом раунде турнира в Аделаиде Костюк уверенно переиграла американку Шелби Роджерс (6:3, 6:4).
Владимир Кириченко
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Марта Костюк Кори Гауфф Аделаида (WTA)

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