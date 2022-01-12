Костюк сыграет с Гауфф во втором круге турнира в Аделаиде
Костюк уступила Гауфф и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Украинка в трех сетах не выдержала напор со стороны 17-летней американки
Марта Костюк / Фото - btu.org.uaУкраинская теннисистка Марта Костюк (WTA №50) со счетом 3:6, 7:5, 6:3 проиграла 17-летней американце Кори Гауфф (WTA №19) в матче второго раунда турнира в Аделаиде (Австралия).
Матч продлился чуть менее двух часов. За это время Костюк оформила два эйса, допустила 5 двойных ошибок, выиграла 11/15 геймов на своей подаче.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
В четвертьфинале Гауфф встретится с хорваткой Аной Конюх.
Напомним, в первом раунде турнира в Аделаиде Костюк уверенно переиграла американку Шелби Роджерс (6:3, 6:4).
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