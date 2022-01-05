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Костюк уступила в первом круге турнира в Мельбурне

Украинка проиграла квалифайеру свой первый матч в сезоне
Теннис WTA
10:19
Костюк уступила в первом круге турнира в Мельбурне
Марта Костюк / Фото: j48tennis

В первом круге турнира Melbourne Summer Set 2 в Австралии восьмая сеяная украинка Марта Костюк (WTA 50) проиграла американке Клэр Лью (WTA 94) со счетом 6:4, 4:6, 3:6.

Матч продлился 149 минут, в течение которых Костюк трижды подала навылет против одного эйса у американки. При этом, Марта допустила пять двойных ошибок, тогда как у соперницы было четыре.

Также Костюк реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов против 6 из 16 у Лью.

Напомним, Костюк попала в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.


Карен Агабекян
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