Костюк узнала соперницу, с которой проведет первый матч в сезоне

Украинская теннисистка выступит на турнире Melbourne Summer Set 2

50-я ракетка мира Марта Костюк узнала имя соперницы по первому кругу турнира серии WTA 250 – Melbourne Summer Set 2.

Ею стала 94-й номер мирового рейтинга Клэр Лю из США, которая удачно прошла квалификацию. Теннисистки ранее не встречались на взрослом уровне.

Напомним, на турнире Melbourne Summer Set 2 в основную сетку попали Костюк и Ангелина Калинина. В квалификации свой путь начинали Леся Цуренко и Дарья Снигур. Цуренко проиграла в финале квалификации, а Снигур – еще в первом раунде.

Параллельно проходит турнир в Аделаиде, где первая ракетка Украины Элина Свитолина сенсационно уступила теннисистке из-за пределов топ-100 рейтинга.