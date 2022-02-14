Костюк и Контавейт с рекордами, Свитолина – в топ-15 рейтинг-листа WTA
Костюк в Дубае сыграет с первой сеяной турнира, Ястремская – с румынкой из топ-60
Украинки узнали соперниц в стартовом матче основной сетки
Фото: j48tennis.net
Марта Костюк (WTA, 49) и Даяна Ястремская (WTA, 146), которые преодолели квалификацию на турнире серии WTA500 в Дубае, узнали соперниц по матчу первого раунда основной сетки.
Вторая ракетка Украины сыграет с первым номером посева Ариной Соболенко, а Ястремская скрестит ракетки с Ириной-Камилией Бегу (WTA, 56). Отметим, что Костюк установила личный рекорд в рейтинг-листе WTA.
Напомним, что Элина Свитолина на старте соревнований сыграет с обладательницей wild card.
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