Костюк в ефірі XSPORT! Третя ракетка України 5 травня завітає в рамках програми «Разом до перемоги!»

Підключайтеся до прямого ефіру завтра о 12:00

Марта Костюк / Фото: j48tennis.net

Третя ракетка України Марта Костюк завітає до ефіру XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!». Початок запланований на 12:00 5 травня.



Сподіваємося, що все скоро наш марафон до вікторії над рашистами завершиться, але, поки цього не сталося, обіцяємо вам хорошу компанія та класних співбесідників!

Нагадаємо, що раніше XSPORT поспілкувався з Лесею Цуренко.