Костюк – в шаге от выхода в основную сетку престижного турнира WTA

Украинская теннисистка уже преодолела два раунда квалификации

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал квалификации турнира серии WTA 500 в Дубае, обыграв 105 ракетку мира Диан Парри – 6:2, 6:2.

За 58 минут на корте Костюк выполнила 8 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов. Ее соперница сделала 1 эйс, ни разу не ошиблась при вводе мяча в игру, а также выиграла 1 гейм на приеме.

За право попасть в основную сетку Костюк сыграет против победительницы встречи Людмила Самсонова – Гарриет Дарт.

Турнир в Дубае является первым для Костюк после Australian Open, где она дошла до третьего круга.

В основную сетку соревнований напрямую попала первая ракетка Украины Элина Свитолина. Ее соперницей по первому кругу станет кто-то из победительниц квалификации.