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Костюк выиграла у Сайсай и вслед за Свитолиной прошла в третий круг Roland Garros

Украинке для победы над более рейтинговой китаянкой потребовалось два сета
Теннис Grand Slam
13:54
Костюк выиграла у Сайсай и вслед за Свитолиной прошла в третий круг Roland Garros
Марта Костюк / Фото: j48tennis.net

Третья ракетка Украины Марта Костюк (81-я строчка мирового рейтинга) вышла в третий круг Roland Garros, обыграв китаянку Чжэн Сайсай (57-й номер рейтинга WTA) 6:3, 6:4. Отметим, что в первом раунде французского Шлема украинка обыграла экс-чемпионку Roland Garros Гарбинье Мугурусу.

Теннисистки провели на корте немногим более полутора часа. Украинка трижды подала навылет, единожды допустила «двойную» и реализовала 4 из 6 брейк-поинтов. Китаянка дважды ошиблась при подаче и сделала два брейка. Счет в личных встречах стал 2:0 в пользу Марты.

В следующем матче Костюк встретится с победительницей пары Варвара Грачев (Россия) – Камила Джорджи (Италия).

Отметим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина также преодолела рубеж второго раунда Roland Garros.

Олег Шумейко-младший
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Марта Костюк

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