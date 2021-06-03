Костюк выиграла у Сайсай и вслед за Свитолиной прошла в третий круг Roland Garros

Украинке для победы над более рейтинговой китаянкой потребовалось два сета

Марта Костюк / Фото: j48tennis.net Третья ракетка Украины Марта Костюк (81-я строчка мирового рейтинга) вышла в третий круг Roland Garros, обыграв китаянку Чжэн Сайсай (57-й номер рейтинга WTA) 6:3, 6:4. Отметим, что в первом раунде французского Шлема украинка обыграла экс-чемпионку Roland Garros Гарбинье Мугурусу.

Теннисистки провели на корте немногим более полутора часа. Украинка трижды подала навылет, единожды допустила «двойную» и реализовала 4 из 6 брейк-поинтов. Китаянка дважды ошиблась при подаче и сделала два брейка. Счет в личных встречах стал 2:0 в пользу Марты. В следующем матче Костюк встретится с победительницей пары Варвара Грачев (Россия) – Камила Джорджи (Италия). Отметим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина также преодолела рубеж второго раунда Roland Garros.

Олег Шумейко-младший