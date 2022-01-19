Костюк вышла в третий раунд Australian Open, повторив личный рекорд

Украинка одержала победу над соперницей из топ-50 рейтинга WTA

Марта Костюк / фото - WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк во втором круге Australian Open в двух сетах одержала победу над Сарой Соррибес-Тормо из Испании со счетом 7:6 (5), 6:3.

Теннисистки провели на корте почти 2 часа. По ходу встречи украинка 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10-ти брейк-поинтов.

Испанка не подала ни одного эйса, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 4 из 4-х брейк-поинтов.

Для Костюк это 13-я победа в карьере над соперницей из топ-50 рейтинга WTA.

Украинка во второй раз выступит в третьем круге Australian Open. Впервые до этой стадии соревнований в Мельбурне Костюк дошла в 2018 году. Следующая соперница Марты – шестая ракетка мира Паула Бадоса. В 2019 году испанка обыграла украинскую теннисистку в двух сетах на Australian Open.