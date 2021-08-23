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Костюк вышла во второй круг турнира в Чикаго

Украинке понадобилось два сета для победы
Теннис WTA
07:15
Костюк вышла во второй круг турнира в Чикаго
Марта Костюк / фото - wtatennis.com

Украинская теннисистка Марта Костюк в первом круге турнира серии WTA250 в Чикаго (США) в двух сетах обыграла Кэтрин Себов из Канады со счетом 6:0, 6:3. Это была первая встреча теннисисток на корте.

Встреча продолжалась 1 час и 18 минут, украинка сделала 1 эйс, допустила две двойные ошибки, реализовала 5 из 12 брейкпоинтов.

Во втором раунде Костюк сыграет с победительницей матча Ангелина Калинина - Кайя Канепи.

Марта Костюк попала в основную сетку Открытого чемпионата США в Нью-Йорке.

Рене Тер Велде
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Марта Костюк

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