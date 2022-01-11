Костюк успешно стартовала на турнире в Аделаиде
Костюк вышла во второй раунд парного турнира в Аделаиде
Украинка в паре с Катаржиной Питер не оставила шансов своим соперницам
Марта Костюк / Фото - WTAУкраинская теннисистка Марта Костюк и полька Катаржина Питер уверенно преодолели барьер первого раунда парного турнира WTA в Аделаиде.
Костюк и Питер уверено переиграли дуэт в лице словачки Кристины Кучовой и британки Тары Мур со счетом 6:3, 6:0.
Матч длился 58 минут. Марта и Катаржина совершили 3 подачи навылет, допустили 2 двойные ошибки, выиграли 5/7 геймов на своей подаче.
Во втором раунде Костюк с Питер встретятся с победителями противостояния Аннерли Поулос / Тина Надин Смит – Алисия Росольска / Эрин Рутлиф.
Накануне Костюк успешно стартовала на турнире в Аделаиде в одиночном разряде, переиграв британку Шелби Роджерс (6:3, 6:4).
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