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Костюк вышла во второй раунд парного турнира в Аделаиде

Украинка в паре с Катаржиной Питер не оставила шансов своим соперницам
Теннис WTA
09:41
Костюк вышла во второй раунд парного турнира в Аделаиде
Марта Костюк / Фото - WTA
Украинская теннисистка Марта Костюк и полька Катаржина Питер уверенно преодолели барьер первого раунда парного турнира WTA в Аделаиде.

Костюк и Питер уверено переиграли дуэт в лице словачки Кристины Кучовой и британки Тары Мур со счетом 6:3, 6:0.

Матч длился 58 минут. Марта и Катаржина совершили 3 подачи навылет, допустили 2 двойные ошибки, выиграли 5/7 геймов на своей подаче.

Во втором раунде Костюк с Питер встретятся с победителями противостояния Аннерли Поулос / Тина Надин СмитАлисия Росольска / Эрин Рутлиф.

Накануне Костюк успешно стартовала на турнире в Аделаиде в одиночном разряде, переиграв британку Шелби Роджерс (6:3, 6:4).
Владимир Кириченко
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Теги

Марта Костюк Аделаида (WTA)

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