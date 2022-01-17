Костюк: «После качелей в первом раунде Australian Open теперь мне будет проще»
Костюк: «Я знаю, как играть с Соррибес-Тормо»
Украинка заявила, что работает на перспективу
00:03
Фото: j48tennis.net
Третья ракетка Украины Марта Костюк поделилась мнением о предстоящей встрече второго круга Australian Open с Сарой Соррибес-Тормо:
Что я думаю по поводу следующего матча с Сарой Соррибес-Тормо? Думаю, что за год мы обе поменялись (в прошлом году Костюк обыграла испанку на турнире в Абу-Даби). Особенно я. Чувствую, что произошло много изменений в моей игре и в моей голове. Я знаю, как с ней играть. Моя задача – играть активно. Сейчас я не играю на результат, а на перспективу, на развитие своего тенниса, чтобы построить игру так, чтобы в будущем показывать стабильный теннис.
Костюк также подвела итоги стартового матча Открытого чемпионата Австралии.