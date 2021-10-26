Костюк: «За последние недели я научилась отсеивать неверные решения»

Марта Костюк / Фото: btu.org.ua

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала победу над Бернардой Перой в первом круге турнира в Клуж-Напоке:



В чем я вижу прогресс в своей игре за последний год? Было много чего, над чем я работала. Очень важно быть дисциплинированной. Я не говорю о таких вещах, как идти вовремя спать, а именно о выборе ударов. Думаю, что за последние недели я смогла разобраться, как с этим справляться в важные моменты, чтобы не принимать неверные решения. Также я набралась опыта, хоть я и много соревнований пропустила, но я много тренировалась и матчей много провела. Думаю, что я смогла стать лучше.