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Костюк: «За последние недели я научилась отсеивать неверные решения»

Вторая ракетка Украины дала комментарий после победы над Перой
Теннис WTA
14:54
Костюк: «За последние недели я научилась отсеивать неверные решения»
Марта Костюк / Фото: btu.org.ua

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала победу над Бернардой Перой в первом круге турнира в Клуж-Напоке:

Сегодня я хорошо чувствовала себя на подаче до счета 4-1 во второй партии. Я уверенно проводила свои геймы, поэтому на приеме была более расслабленной. Думала, что даже если что-то пойдет не так, то на подаче я смогу удержать свои геймы. Соперница очень мощно пробивает по мячу, думаю, что я справилась с этой скоростью.

В чем я вижу прогресс в своей игре за последний год? Было много чего, над чем я работала. Очень важно быть дисциплинированной. Я не говорю о таких вещах, как идти вовремя спать, а именно о выборе ударов. Думаю, что за последние недели я смогла разобраться, как с этим справляться в важные моменты, чтобы не принимать неверные решения. Также я набралась опыта, хоть я и много соревнований пропустила, но я много тренировалась и матчей много провела. Думаю, что я смогла стать лучше.

Ранее в 1/8 финала соревнований в Румынии также сыграют Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Источник: btu.org.ua Олег Шумейко-младший
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