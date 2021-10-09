Костюк выиграла стартовый матч крупного турнира в США
Костюк зачехлила ракетку во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Украинская теннисистка уступила экс-первой ракетке мира
Марта Костюк / фото - Getty Images
Вторая ракетка Украины Марта Костюк в матче второго круга турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) уступила экс-первой ракетке мира Симоне Халеп из Румынии со счетом 6:7(2), 1:6.
Встреча длилась 1 час 34 минуты. Украинка совершила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки, выиграла 5 из 10 геймов на своей подаче. Это была первая встреча теннисисток.
В первом раунде турнира WTA в Индиан-Уэллсе Костюк обыграла Чжан Шуай.
Комментарии 0