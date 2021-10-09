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Костюк зачехлила ракетку во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка уступила экс-первой ракетке мира
Теннис WTA
9 октября 07:20
Костюк зачехлила ракетку во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Марта Костюк / фото - Getty Images

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в матче второго круга турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) уступила экс-первой ракетке мира Симоне Халеп из Румынии со счетом 6:7(2), 1:6.

Встреча длилась 1 час 34 минуты. Украинка совершила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки, выиграла 5 из 10 геймов на своей подаче. Это была первая встреча теннисисток.

В первом раунде турнира WTA в Индиан-Уэллсе Костюк обыграла Чжан Шуай.

Рене Тер Велде
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Марта Костюк Симона Халеп

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