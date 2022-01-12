Костюк уступила Гауфф и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Костюк завершила выступление в парном турнире в Аделаиде
Украинка в дуэте с Питер уступила в четвертьфинале
Фото: j48tennis.net
Марта Костюк в паре с Катажиной Питер уступила в четвертьфинале парного турнира в Аделаиде Алиции Росольской и Эрин Рутлифф 5:7, 3:6.
За 72 минуты на корте украино-польский дуэт реализовал 4 из девяти брейк-поинтов и шесть раз ошибся при подаче. Тандем представительниц Новой Зеландии и Польши дважды подал навылет, сделал 7 брейков и допустил 3 «двойных».
Отметим, что ранее Костюк проиграла и в одиночном разряде.
Следующим турниром для Марты станет первый турнир Большого Шлема сезона – Australian Open.
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