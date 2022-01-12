Костюк завершила выступление в парном турнире в Аделаиде

Украинка в дуэте с Питер уступила в четвертьфинале

Фото: j48tennis.net

Марта Костюк в паре с Катажиной Питер уступила в четвертьфинале парного турнира в Аделаиде Алиции Росольской и Эрин Рутлифф 5:7, 3:6.



За 72 минуты на корте украино-польский дуэт реализовал 4 из девяти брейк-поинтов и шесть раз ошибся при подаче. Тандем представительниц Новой Зеландии и Польши дважды подал навылет, сделал 7 брейков и допустил 3 «двойных».

Отметим, что ранее Костюк проиграла и в одиночном разряде.

Следующим турниром для Марты станет первый турнир Большого Шлема сезона – Australian Open.