Костюк заявила об амбициях бороться за победы на турнирах серии Большого шлема

Украинская теннисистка рассказала о впечатлении от выступлений своих сверстниц – Радукану и Фернандес

В 2021 году в финале US Open сыграли 18-летняя Эмма Радукану и 19-летняя Лейла Фернандес.

Перспективная украинская теннисистка Марта Костюк, который сейчас 19 лет, призналась, что ей было тяжело следить за успехом сверстниц, в то время как она проиграла уже в первом круге US Open. Впрочем, Костюк уверена, что вскоре также сможет бороться за победы на турнирах серии Большого шлема. Слова Марты приводит TENNIS.COM:

«Скажу честно, было немного тяжело следить за их выступлением. Я стараюсь играть как можно лучше, поэтому, конечно, хочется быть на их месте. Уверена, что это скоро произойдет. Просто было не очень комфортно смотреть, как они играют в финале. Проигрыш Саккари на US Open отпечатался у меня в голове и мотивировал не останавливаться. Последние пару недель были для меня очень тяжелыми. Были проблемы со здоровьем, уверенностью в себе, игрой и так далее».

Накануне Костюк, в подтверждение своих слов, разгромила Радукану в четвертьфинале турнира в Румынии.



На данный момент лучший результат украинки на ТБШ – четвертый круг Roland Garros-2021.