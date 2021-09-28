Козлова обыграла Костюк в первом круге Чикаго

Матч украинок продолжался три сета





Катерина Козлова / Фото: j48tennis

В первом круге турнира в Чикаго в противостоянии украинок Катерина Козлова (WTA 140) победила Марту Костюк (WTA 57) со счетом 6:7, 6:3, 6:0.



Матч длился 126 минут, в течение которых Костюк подала четыре эйса против ноля у соперницы. При этом Марта допустила аж десять двойных ошибок, тогда как у Катерины всего пять.

Также Козлова реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов против 2 из 2 у Костюк.

Напомним, Козлова пробилась в основную сетку турнира в Чикаго через квалификацию.