Козлова прошла в основную сетку турнира WTA в Австрии

Украинке потребовалось для победы в финале квалификации два сета





Катерина Козлова / Фото: j48tennis

В финале квалификации в австрийском Линце украинка Катерина Козлова обыграла румынку Ану Богдан со счетом 7:6, 6:4.



Матч длился 1 час 38 минут, в течение которых Козлова ни разу не подала навылет и не делала двойных ошибок. У Богдан было восемь эйсов и три двойные ошибки.

Также Козлова реализовала три из девяти брейк-пойнтов, тогда как Богдан использовала два из шести.

Напомним, ранее во Франции украинка Калинина выиграла пятый турнир в сезоне.