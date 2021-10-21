Кравченко не сумел выйти в четвертьфинал «челленджера» в Хорватии

Украинский теннисист завершил выступление на турнире в Лошине

Фото: ФТУ

21-летний украинский теннисист Георгий Кравченко завершил выступление на турнире серии ATP Challenger Tour в Лошине, Хорватия, уступив во втором круге в трех партиях 369 ракетке мира Нерману Фатичу из Боснии и Герцеговины – 3:6, 6:2, 3:6.

Матч продолжался 2 часа и 5 минут. За это время Кравченко не выполнил ни одной подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и выиграл 4 гейма на приеме. Его соперник сделал 1 эйс, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 5 брейк-поинтов.

Ранее Кравченко уступил в парном турнире.

Напомним, украинец занимает 434-е место в одиночном рейтинге АТР.