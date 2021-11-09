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Кравченко в двух сетах обыграл представителя первой сотни на старте Challenger во Франции

Украинец выбил пятого сеяного турнира
Теннис ATP
21:02
Кравченко в двух сетах обыграл представителя первой сотни на старте Challenger во Франции
Георгий Кравченко / Фото: ФТУ

Георгий Кравченко (ATP, 433) на старте основы турнира серии Challenger в Руане, Франция, обыграл пятого сеяного соревнований Хенри Лааксонена (ATP, 99) 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. Украинец сделал 3 эйса и реализовал 2 брейк-поинта из 4-х, единожды ошибившись при подаче. Швейцарец отметился 8-ю подачами навылет и 5-ю «двойными».

Во втором раунде турнира Кравченко скрестит ракетки с японцем Хироки Морией.

Напомним, что Данил Калениченко вышел во второй круг Challenger в Словакии, где Илья Марченко и Сергей Стаховский уступили на старте.

Олег Шумейко-младший
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