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Кравченко вышел во второй раунд челленджера ATP во Франции
Украинец на старте турнира не без проблем переиграл итальянца Джаннези
Георгий Кравченко / Фото - FacebookУкраинский теннисист Георгий Кравченко (№397 АТР) не без проблем обыграл Алессандро Джаннези (№188 АТР) из Италии в первом раунде челленджера ATP во французском По со счетом 7:5, 4:6, 6:2.
Матч длился 2 часа 16 минут. Кравченко оформил 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки, выиграл 13/15 геймов на своей подаче.
Во втором раунде украинец встретится с победителем матча Констан Лестьен – Раду Албот.
Отметим, что призовой фонд турнира составляет 88 520 евро.
Напомним, Кравченко в финале квалификации обыграл Николаса Санче-Искердо (6:1, 6:2).
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