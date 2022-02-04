Крайинович – первый полуфиналист турнира в Монпелье

Серб выбил с турнира Дамира Джумхура чуть более чем за полтора часа

Филип Крайинович / фото - Getty Images

36-я ракетка мира, серб Филип Крайинович вышел в полуфинал турнира во французском Монпелье, обыграв Дамира Джумхура (ATP №152) со счетом 7:5, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час и 39 минут. За это время Крайинович трижды подал навылет, реализовал пять брейкпоинтов из восьми и выиграл четыре гейма кряду, допустив одну двойную ошибку. Его оппонент также всего раз ошибся на подаче, сделал шесть эйсов, выиграл два гейма на приеме и реализовал два брейкпоинта из восьми.

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Krajinovic defeats Dzumhur 7-5 6-2 to make his 2nd Montpellier semi-final!@OpenSuddeFrance pic.twitter.com/KAHyIICOZx — Tennis TV (@TennisTV) February 4, 2022

Следующим соперником Крайиновича станет победитель пары Бублик – Баутиста-Агут.

Напомним, в матче второго круга Монпелье Монфис был разбит Имером.