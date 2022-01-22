Кресси – о предстоящем матче с Медведевым: «Со своим стилем игры я могу победить любого на Australian Open»

Максим Кресси / фото - Getty Images

70-я ракетка мира Максим Кресси поделился своими ожиданиями от предстоящего матча четвертого круга Australian Open, в котором ему будет противостоять 2-й номер рейтинга ATP Даниил Медведев.

В комментарии журналисту Луке Фиорино, Кресси заявил, что его стиль игры позволит одержать победу над соперником любого уровня.

Так что, если я буду придерживаться своего плана и сохранять дисциплину, у меня все получится.

У вас уже появились спонсоры?

Еще нет. Я жду какого-то большого прорыва, и тогда у меня будет преимущество, которое поможет при переговорах, особенно учитывая пандемию.

Я бы хотел войти в топ-50 или даже топ-10 и уже потом начать обсуждение.