Медведев: «Сейчас двигаюсь быстро как никогда»
Кресси – о предстоящем матче с Медведевым: «Со своим стилем игры я могу победить любого на Australian Open»
70-я ракетка мира – о четвертом круге AO
14:45
Максим Кресси / фото - Getty Images
70-я ракетка мира Максим Кресси поделился своими ожиданиями от предстоящего матча четвертого круга Australian Open, в котором ему будет противостоять 2-й номер рейтинга ATP Даниил Медведев.
В комментарии журналисту Луке Фиорино, Кресси заявил, что его стиль игры позволит одержать победу над соперником любого уровня.
Скоро буду в топе рейтинга. Да, даже №1. Я очень уверен в себе. С моим стилем игры я могу победить любого, поэтому с этого года верю в свои силы. Я играл с Надалем и поставил его в трудное положение.
Так что, если я буду придерживаться своего плана и сохранять дисциплину, у меня все получится.
У вас уже появились спонсоры?
Еще нет. Я жду какого-то большого прорыва, и тогда у меня будет преимущество, которое поможет при переговорах, особенно учитывая пандемию.
Я бы хотел войти в топ-50 или даже топ-10 и уже потом начать обсуждение.
Напомним, в своем матче Медведев обыграл Ботика Ван де Зандшульпа.
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