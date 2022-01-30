Крейчикова в сложнейшей борьбе переиграла Остапенко и вышла в 1/8 финала Australian Open
Крейчикова и Синякова выиграли Australian Open
Первые сеянные выиграли финал в трех сетах
09:50
Крейчикова и Синякова / Фото: Australian Open
В финале парного разряда Открытого чемпионата Австралии Барбора Крейчикова и Катерина Синякова
обыграли Анну Данилину и Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:7, 6:4, 6:4.
Матч продлился 164 минуты, в течение которых победительницы подали один эйс против трех у соперниц. При этом, Крейчикова и Синякова допустили шесть двойных ошибок, тогда как у Данилиной и Майи пять.
Также Крейчикова и Синякова реализовали 5 из 7 брейк-пойнтов против 3 из 5 у соперниц.
Видео трансляция мужского финала Australian Open между Рафаэлем Надалем и Даниилом Медведевым.
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