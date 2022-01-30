Крейчикова и Синякова выиграли Australian Open

Первые сеянные выиграли финал в трех сетах

Крейчикова и Синякова / Фото: Australian Open

В финале парного разряда Открытого чемпионата Австралии Барбора Крейчикова и Катерина Синякова обыграли Анну Данилину и Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:7, 6:4, 6:4.



Матч продлился 164 минуты, в течение которых победительницы подали один эйс против трех у соперниц. При этом, Крейчикова и Синякова допустили шесть двойных ошибок, тогда как у Данилиной и Майи пять.

Также Крейчикова и Синякова реализовали 5 из 7 брейк-пойнтов против 3 из 5 у соперниц.

Видео трансляция мужского финала Australian Open между Рафаэлем Надалем и Даниилом Медведевым.