Барти, Соболенко и Крейчикова квалифицировались на Итоговый турнир WTA
Крейчикова и Синякова выиграли Итговый турнир WTA в парном разряде
Чешская пара в финале переиграла бельгийку Элизе Мертенс и Се Су-Вей из Тайваня
Крейчикова и Синякова / Фото - gotennis.ruЧешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова стали победительницами Итогового чемпионата WTA в парном разряде, переиграв в финале бельгийку Элизе Мертенс и Се Су-Вей из Тайваня со счетом 6:3, 6:4.
Матч продлился чуть менее полтора часа. Барбора и Катержина реализовали три брейк-пойнта и четырежды ошибались при подаче. В свою очередь, Мертенс и Су-Вей один раз взяли подачу соперниц и допустили пять двойных ошибок.
Титул, завоеванный на турнире WTA Finals, стал для Крейчиковой десятым за карьеру в паре, а для Синяковой – 13-м, принеся $360,000 призовых и 1500 рейтинговых очков.
Напомним, в женском одиночном разряде на Итоговом турнире WTA победу одержала Барбора Крейчикова.
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