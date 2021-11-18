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Крейчикова и Синякова выиграли Итговый турнир WTA в парном разряде

Чешская пара в финале переиграла бельгийку Элизе Мертенс и Се Су-Вей из Тайваня

Теннис WTA
11:59
Крейчикова и Синякова выиграли Итговый турнир WTA в парном разряде
Крейчикова и Синякова / Фото - gotennis.ru
Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова стали победительницами Итогового чемпионата WTA в парном разряде, переиграв в финале бельгийку Элизе Мертенс и Се Су-Вей из Тайваня со счетом 6:3, 6:4.

Матч продлился чуть менее полтора часа. Барбора и Катержина реализовали три брейк-пойнта и четырежды ошибались при подаче. В свою очередь, Мертенс и Су-Вей один раз взяли подачу соперниц и допустили пять двойных ошибок.

Титул, завоеванный на турнире WTA Finals, стал для Крейчиковой десятым за карьеру в паре, а для Синяковой – 13-м, принеся $360,000 призовых и 1500 рейтинговых очков.

Напомним, в женском одиночном разряде на Итоговом турнире WTA победу одержала Барбора Крейчикова.
Владимир Кириченко
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Барбора Крейчикова Катержина Синякова Итоговый турнир WTA

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