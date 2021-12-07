Крейчикова и Синякова выиграли Итговый турнир WTA в парном разряде
Крейчикова победила в двух номинациях по версии WTA. Барти и Радукану также в числе лучших
«Возвращением года» наградили 33-летнюю испанку
Барбора Крейчикова / Фото - WTAWTA на своем официальном аккаунте в Twitter назвала обладательниц ежегодных наград в Туре.
В номинации «Игрок года» лучшей стала первый номер рейтинг WTA австралийка Эшли Барти.
Приз «Команда года» завоевал чешский дуэт в лице Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой, который в этом году выиграл золото на Олимпиаде в Токио, а также победил на Roland Garros.
«Прогрессом года» стала та же Крейчикова, которая из-за пределов топ-60 поднялась в десятку лучших теннисисток, выиграв три одиночных титула, включая Открытый чемпионат Франции.
«Новичком года» признана чемпионка US Open-2021, британка Эмма Радукану.
«Возвращение года»: Карла Суарес-Наварро, вернувшаяся в Тур после лимфомы, а потом завершившая карьеру.
Накануне WTA официально отказалась от проведения турниров в Китае.
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