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Крейчикова победила в двух номинациях по версии WTA. Барти и Радукану также в числе лучших

«Возвращением года» наградили 33-летнюю испанку
Теннис WTA
16:59
Крейчикова победила в двух номинациях по версии WTA. Барти и Радукану также в числе лучших
Барбора Крейчикова / Фото - WTA
WTA на своем официальном аккаунте в Twitter назвала обладательниц ежегодных наград в Туре.

В номинации «Игрок года» лучшей стала первый номер рейтинг WTA австралийка Эшли Барти.

Приз «Команда года» завоевал чешский дуэт в лице Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой, который в этом году выиграл золото на Олимпиаде в Токио, а также победил на Roland Garros.

«Прогрессом года» стала та же Крейчикова, которая из-за пределов топ-60 поднялась в десятку лучших теннисисток, выиграв три одиночных титула, включая Открытый чемпионат Франции.

«Новичком года» признана чемпионка US Open-2021, британка Эмма Радукану.

«Возвращение года»: Карла Суарес-Наварро, вернувшаяся в Тур после лимфомы, а потом завершившая карьеру.

Накануне WTA официально отказалась от проведения турниров в Китае.
Владимир Кириченко
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Теги

Барбора Крейчикова Эшли Барти Эмма Радукану Катерина Синякова Карла Суарес-Наварро

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