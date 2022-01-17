Крейчикова на тай-брейке переиграла Контавейт и вышла в финал турнира в Сиднее
Крейчикова уничтожила Петкович на старте Australian Open
Чешка отдала своей сопернице лишь 2 гейма
09:58
Барбора Крейчикова / Фото - nytimes.com4-я ракетка мира, чешская теннисистка Барбора Крейчикова без проблем переиграла немку Андреа Петкович в первом раунде Australian Open со счетом 6:2, 6:0.
За чуть более часа матча Крейчикова оформила два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. В свою очередь 73-й номер рейтинга WTA Петкович ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала один брейк.
После этой победы Крейчиковой счет в личных встречах теннисисток стал 2:0.
Во втором раунде Australian Open Барбора встретится с китаянкой Синь Ю Ван, которая переиграла словачку Викторию Кузьмову со счетом 7:5, 6:3.
Ранее Наоми Осака уверенно переиграла колумбийку Марию Осорио (6:3, 6:3) в первом раунде Australian Open-2022.
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