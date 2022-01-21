Крейчикова уничтожила Петкович на старте Australian Open
Крейчикова в сложнейшей борьбе переиграла Остапенко и вышла в 1/8 финала Australian Open
Олимпийская чемпионка Токио-2020 впервые вышла во вторую неделю австралийского «мэйджора»
07:58
Барбора Крейчикова / Фото - timesunion.comЧетвертая ракетка мира, чешская теннисистка Барбора Крейчикова не без труда переиграла латвийку Елену Остапенко в матче третьего раунда Australian Open.
Олимпийская чемпионка Токио-2020 Крейчикова обыграла 27-го номера рейтинга WTA в трех сетах – 2:6, 6:4, 6:4.
Отметим, что Крейчикова третий раз играет в основе Australian Open и впервые вышла во вторую неделю. Теперь у нее есть попадания в 1/8 на всех «Больших шлемах».
За выход в четвертьфинал Барбора встретится с белоруской Викторией Азаренко, которая в третьем раунде разгромила украинку Элину Свитолину (6:0, 6:2).
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