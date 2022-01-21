Крейчикова в сложнейшей борьбе переиграла Остапенко и вышла в 1/8 финала Australian Open

Олимпийская чемпионка Токио-2020 впервые вышла во вторую неделю австралийского «мэйджора»

Барбора Крейчикова / Фото - timesunion.com

Четвертая ракетка мира, чешская теннисисткане без труда переиграла латвийкув матче третьего раунда Australian Open.Олимпийская чемпионка Токио-2020 Крейчикова обыграла 27-го номера рейтинга WTA в трех сетах – 2:6, 6:4, 6:4.Отметим, что Крейчикова третий раз играет в основе Australian Open и впервые вышла во вторую неделю. Теперь у нее есть попадания в 1/8 на всех «Больших шлемах».За выход в четвертьфинал Барбора встретится с белорускойо, которая в третьем раунде разгромила украинку