Крутых разгромил девятого сеяного на старте турнира в Чехии
Крутих у Хайльбронні обіграв Жиля Сімона
Українцю знадобилося два сети для перемоги
Олексій Крутих / Фото: tennisua.org
У першому колі челленджеру у німецькому Хайльбронні українець Олексій Крутих (ATP 314) виграв у француза Жиля Сімона (ATP 160) з рахунком 6:2, 6:1.
Матч тривав 79 хвилин, упродовж яких Крутих та Сімон подали по два ейси. При цьому, у українця одна подвійна помилка, тоді як у француза їх три.
Також Крутих реалізував п'ять з чотирнадцяти брейк-пойнтів.
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