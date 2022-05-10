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Крутих у Хайльбронні обіграв Жиля Сімона

Українцю знадобилося два сети для перемоги
Теннис ATP
20:34
Крутих у Хайльбронні обіграв Жиля Сімона
Олексій Крутих / Фото: tennisua.org

У першому колі челленджеру у німецькому Хайльбронні українець Олексій Крутих (ATP 314) виграв у француза Жиля Сімона (ATP 160) з рахунком 6:2, 6:1.

Матч тривав 79 хвилин, упродовж яких Крутих та Сімон подали по два ейси. При цьому, у українця одна подвійна помилка, тоді як у француза їх три.

Також Крутих реалізував п'ять з чотирнадцяти брейк-пойнтів.

Карен Агабекян
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