Крутих у Хайльбронні обіграв Жиля Сімона

Українцю знадобилося два сети для перемоги

Олексій Крутих / Фото: tennisua.org

У першому колі челленджеру у німецькому Хайльбронні українець Олексій Крутих (ATP 314) виграв у француза Жиля Сімона (ATP 160) з рахунком 6:2, 6:1.

Матч тривав 79 хвилин, упродовж яких Крутих та Сімон подали по два ейси. При цьому, у українця одна подвійна помилка, тоді як у француза їх три.

Також Крутих реалізував п'ять з чотирнадцяти брейк-пойнтів.