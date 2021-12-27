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Крутых, Кравченко и Орлов потеряли позиции после финального обновления рейтинга ATP в 2021 году

В топ-400 нашлось место четырем украинцам
Теннис ATP
10:28
Крутых, Кравченко и Орлов потеряли позиции после финального обновления рейтинга ATP в 2021 году
Алексей Крутых / Фото: ФТУ

ATP на своем официальном сайте последний раз в 2021 году обновила рейтинг.

В топ-10 никаких изменений позиций не произошло.

Что касается десятки лучших теннисистов Украины по рейтинг-листу, то Алексей Крутых, Георгий Кравченко, Владислав Орлов, Олег Приходько и Владислав Манафов потеряли несколько мест в классификации.

Обновленный рейтинг WTA.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Сергей Стаховский Илья Марченко Алексей Крутых Новак Джокович

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