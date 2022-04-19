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Крутых разгромил девятого сеяного на старте турнира в Чехии

Украинец вышел во второй круг Challenger
Теннис ATP
19 апреля 23:53
Крутых разгромил девятого сеяного на старте турнира в Чехии
Фото: ФТУ

Алексей Крутых (ATP, 325) вышел во второй круг турнира серии Challenger в Чехии, обыграв девятого сеяного соревнований Дмитрия Попко (ATP, 171) 6:4, 6:1.

За немногим более часа на корте украинец сделал 1 эйс и реализовал 5 брейк-поинтов из восьми. Казах дважды подал навылет, допустил 4 «двойных» и сделал 1 брейк. Это была первая встреча теннисистов.

Итоги противостояния сборных Украины и США в Кубке Билли Джин Кинг.

Олег Шумейко-младший
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