Минус две позиции. Сборная Украины опустилась в рейтинге после поражения от США
Крутых разгромил девятого сеяного на старте турнира в Чехии
Украинец вышел во второй круг Challenger
Фото: ФТУ
Алексей Крутых (ATP, 325) вышел во второй круг турнира серии Challenger в Чехии, обыграв девятого сеяного соревнований Дмитрия Попко (ATP, 171) 6:4, 6:1.
За немногим более часа на корте украинец сделал 1 эйс и реализовал 5 брейк-поинтов из восьми. Казах дважды подал навылет, допустил 4 «двойных» и сделал 1 брейк. Это была первая встреча теннисистов.
Итоги противостояния сборных Украины и США в Кубке Билли Джин Кинг.
Комментарии 0