Крутых разгромил соперника на пути во второй круг «челленджера» в Барселоне

Украинец отдал сопернику только четыре гейма

Фото: ФТУ

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 397) пробился во второй круг грунтового турнира серии АТР Challenger Tour в Барселоне, обыграв Пабло Льямаса-Руиса (АТР 570) – 6:2, 6:2.

Матч продолжался всего 55 минут. За это время Крутых не выполнил ни одной подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и выиграл 4 гейма на приеме. Его соперник не сделал ни одного эйса, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также не имел ни одного брейк-поинта.

Соперником Крутых по второму раунду станет победитель матча Андреа Колларини – Уго Гастон.

Напомним, другой украинец Георгий Кравченко первый круг турнира в Барселоне не преодолел.