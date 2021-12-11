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Крутых выиграл парный «челленджер» в Анталье

В одиночном разряде в финале сыграет другой представитель Украины
Теннис ATP
17:11
Крутых выиграл парный «челленджер» в Анталье
Фото: ФТУ

Украинский теннисист Алексей Крутых и представитель Китайского Тайбэя Сюй Юйсеу стали чемпионами парного турнира серии АТР Challenger Tour в Анталье, Турция, обыграв дуэт Санжар Файзиев/Маркос Каловелонис (Узбекистан/Греция, 3) – 6:1, 7:6(5).

Финальный матч продолжался 1 час и 22 минуты. За это время Крутых и его напарник не выполнили ни одной подачи навылет, допустили 1 двойную ошибку и выиграли 3 гейма на приеме. Их соперники сделали 2 эйса, ни разу не ошиблись при вводе мяча в игру, а также реализовали 1 брейк-поинт.

Напомним, в финале одиночного разряда сыграет другой представитель Украины – Олег Приходько.

Сергей Остапенко
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