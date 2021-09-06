Крутых вышел во второй круг Challenger в Украине

Алексей в трех сетах победил американца

Алексей Крутых / Фото: ФТУ

Алексей Крутых (ATP, 406) на старте турнира серии Challenger в Киеве победил Ника Чеппела (ATP, 352) 6:3, 3:6, 6:1.



За более чем два часа матча украинец сделал 1 эйс, реализовал 4 из 12-и брейк-поинтов и пять раз ошибся при подаче. Американец единожды подал навылет, выиграл 2 гейма на подаче соперника и допустил 4 «двойных». Алексей второй раз в карьере встречался с Ником – 2:0 по личным встречам в пользу украинца.

Во втором раунде украинец встретится с победителем матча Фредерико Феррейра Силва – Орландо Луш.

Напомним, что в основной сетке KyivOpen сыграют четыре украинца.