ITF намерена сохранить Кубок Хопмана
Кубок Хопмана возобновится в 2023 году. Турнир пройдет во Франции
Тендер на проведения соревнований выиграла компания Гаске и Грожана
14 декабря 13:43
Кубок Хопмана / Фото - TwitterКубок Хопмана, который был отменен в 2020 году, возобновится. Об этом сообщает Nice-Matin.
Как утверждает источник, тендер ITF выиграла компания Tennium, основными акционерами которой являются французские теннисисты Ришар Гаске и Себастьен Грожан.
В течение пяти лет начиная с 2023 года турнир будет проводиться на грунтовых кортах в Ницце.
До 2020 года турнир проходил в Перте, однако руководство австралийского тенниса решило вместо него проводить ATP Cup. Последние два Кубка Хопмана выиграли Роджер Федерер и Белинда Бенчич.
А тем временем стал известен лучший наставник сезона-2021.