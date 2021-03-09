«Мы будем не готовы к турниру». Светлана Кузнецова подробно рассказала о карантине в Австралии
Кузнецова о победе над Свитолиной: «После первого сета все мои мысли были о том, что мне нужно попадать в корт»
Россиянка прокомментировала победу во втором круге турнира WTA в Дубае
Светлана Кузнецова / фото - news.sportbox.ru
Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась эмоциями после победы над Элиной Свитолиной на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships в ОАЭ.
«Я очень сильно нервничала в первом сете. У меня не получалось обрабатывать мяч, ощущения были ужасными. Но я пробовала концентрироваться на игре, пыталась пробивать и уже отталкиваться от ситуации, смотреть, получится ли у меня перестроиться. Поэтому в начале второго сета даже не обращала внимание, что проигрываю с брейком. Все мои мысли были о том, что мне нужно попадать в корт.
Я очень долго не играла, поэтому сейчас стараюсь перенести свою игру с тренировок на корт. Но это часть процесса, поэтому продолжаю работать и с надеждой смотреть в будущее».
Первая ракетка Украины Элина Свитолина также прокомментировала данный матч.
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