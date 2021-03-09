Кузнецова о победе над Свитолиной: «После первого сета все мои мысли были о том, что мне нужно попадать в корт»

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась эмоциями после победы над Элиной Свитолиной на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships в ОАЭ.

Я очень долго не играла, поэтому сейчас стараюсь перенести свою игру с тренировок на корт. Но это часть процесса, поэтому продолжаю работать и с надеждой смотреть в будущее».