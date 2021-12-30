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Лайович: «Не понимаю, зачем Джокович снялся с ATP Cup»
31-летний серб в недоумении от решения своего звездного партнера по команде
Душан Лайович / Фото - ATP33-я ракетка мира, сербский теннисист Душан Лайович поделился мнением относительно решения своего партнера по сборной Новака Джоковича не участвовать в ATP Cup.
Цитирует Лайовича пресс-служба ATP Cup.
«Я сам узнал об этом совсем недавно. Все верили, что Новак примет другое решение. И, конечно, наша команда будет совсем другой – все-таки за нас не сыграет первая ракетка мира. Все соперники боятся Новака, он помогает нам побеждать».
«Не знаю, почему он снялся. Я не понимаю. Может, организаторы турнира могут рассказать о причине».
Напомним, серб все еще не сообщил, примет ли участие в Открытом чемпионате Австралии.
Накануне стало известно, что организаторы первого мэйджора сезона начали переговоры с властями штата Виктория, чтобы те разрешили Джоковичу принять участие в турнире, даже если он не вакцинировался.
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