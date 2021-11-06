Серена Уильямс: «Планирую сыграть на Australian Open»
Легендарная Серена Уильямс сыграет на Australian Open – 2022
Экс-первая ракетка мира намерена выиграть очередной трофей
Серена Уильямс / Фото - nbcnews.com23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала свое участие в Australian Open – 2022.
Накануне Уильямс-старшая посетила популярное в США вечернее шоу Джимми Киммела. Ведущий спросил, планирует ли она сыграть на Australian Open – 2022. «Да. Я определенно…» – ответила Серена, однако ее прервали аплодисменты зрителей.
Также американка поделилась новостями о своей реабилитации после травмы, полученной в первом раунде Wimbledon–2021.
Цитирует Серену Tennis365.
«Мое подколенное сухожилие гораздо лучше. Для этого понадобилось много времени, можно сказать, это заняло целую вечность, но сейчас все хорошо. Я люблю траву, люблю выступать на Уимблдоне в белом платье и сидеть на зеленой траве – это что-то особенное, но в этом году все это было не для меня».
Напомним, Уильямс из-за травмы не сыграла на Олимпийских играх в Токио-2020.
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