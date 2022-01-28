Легендарный теннисист: «Женитьба со Свитолиной помогла Монфису»

Фото: Twitter Свитолиной

Легендарный теннисист Джон Макинрой высказался о супружеской паре Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса:

Он будто смотрит на других игроков, которые выигрывают, и думает: я же тоже могу быть на их месте. Но это трудная задача. Я думаю, что женитьба с Элиной Свитолиной помогла ему, потому что она из тех игроков, которые, на мой взгляд, на другом уровне по сравнению с ним с точки зрения теннисных навыков. Она великая спортсменка и великий игрок, с той волей, желанием, усилием, которые у нее есть. Я думаю, что их партнерство стало удачным для них обоих.

Так что, надеюсь, его это подкрепит, и наоборот – Элина снова войдет в ритм. Думаю, во Франции у него была бы отличная возможность раскрыться, потому что у него была бы поддержка фанатов. Но для этого нужно явно быть в отличной форме и очень преданным делу, потому что те парни, молодые, они тоже голодны к победе, они могут быть голоднее, чем он. В эти моменты нужно быть настолько сосредоточенным, как никогда либо. Я бы хотел, чтобы это произошло. Представляете, была бы та ещё история — никогда не выигрывать, никогда не попадать в финал. Он был в парочке полуфиналов (полуфинале Открытого чемпионата Франции, Открытого чемпионата США), а потом в конце концов добиться этого. Это было бы потрясающе. Я не могу вспомнить, чтобы это когда-либо происходило. Если бы он это сделал, это было бы действительно невероятно для тенниса».