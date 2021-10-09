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Леонардо Майер объявил о завершении карьеры
Аргентинец – победитель двух турниров АТР
Фото: Getty Images
Аргентинский теннисист Леонардо Майер объявил о завершении карьеры, сообщила пресс-служба АТР:
«У меня была продолжающаяся борьба. Даже когда я приехал с Wimbledon, то сказал себе, что остановлюсь на время и посмотрю, как буду себя чувствовать. И на самом деле чувствую я себя хорошо. У меня полно дел дома, много раз мы устраивали барбекю. Все, что я делал, было идеально, и я больше не был игроком».
Майер – победитель двух турниров серии АТР (оба категории 500 в Гамбурге). Его лучший результат в рейтинге – 21-е место.
Ниже смотрите видеообзор, наверное, самого памятного матча Майера для нейтральных болельщиков тенниса:
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