Леся Цуренко – о турнирах WTA в Украине: «Почему сложно поверить? По-моему, это очень даже реально»

Теннисистка намекнула на то, что они могут пройти в Киеве

Леся Цуренко / Фото - Getty Images

После выступления на Australian Open Леся Цуренко неожиданно для многих заявила о возможности проведения в Украине турниров WTA 125K и WTA-500.

Перед вылетом на турниры в Мексику XSPORT пригласил бывшую 23 ракетку мира к себе в студию и, в частности, попросил объяснить ситуацию вокруг организации соревнований.

«Почему сложно поверить? По-моему, это очень даже реально. Это то, о чем я всегда мечтала, чем я всегда хотела заниматься. Это не возникло в моей голове, потому что я понимаю, что скоро закончу свою профессиональную карьеру. Нет. Я всегда хотела, чтобы в Украине были турниры, я хочу, чтобы они были разные, разных категорий. Чтобы игроки разных уровней имели возможность никуда не выезжая здесь, дома зарабатывать очки, какие-то финансы для начала карьеры. Это было бы круто, если бы была возможность никуда не ехать и сыграть в Украине 25-ку, 50-ку, 100-ку, 125-ку, 250-ку. Это всегда было в моей голове. Кроме того, я бы лично хотела развивать тренировочную систему в Украине: обучать тренеров по теннису, по фитнесу. Чтобы было как можно больше специалистов, которые могли бы подготовить профессиональных игроков. Это, конечно, штука очень масштабная. Но ее можно реализовать. Я уверенна в этом на 99%.

На счет турниров. Мы ведем переговоры, работаем в этом направлении. На счет 125-ки у нас очень большая уверенность в том, что в Украине этот турнир состоится. Мы хотели бы сделать это все на регулярной основе. И мы работаем в направлении того, чтобы и 250-ка была в Украине. В идеале это все начать делать в этом году. Работы нужно провести много. И мы, в принципе, это и делаем. Говорят, что бюджет подобного турнира может рассчитываться миллионами долларов. Но нет, меньше. Правда, однозначно, нужно будет провести огромную работу по привлечению спонсоров. Это может быть очень знаковым событием для Украины. Как спортивной, теннисной страны. У нас большое количество очень сильных девушек: Свитолина, Ястремская, я, Костюк, Калинина, Козлова, Завацкая – очень много теннисисток. Мы, однозначно, сильная теннисная страна. Думаю, проведение турниров у на в Украине – это логично.

Это будет событие национального масштаба. Как признание Украины. Что у нас есть не только теннисисты, но и турниры. Но нужно прям вложиться в это, много чего сделать. Но, думаю, даже для многих национальных компаний это будет важное событие, чтобы поучаствовать в нем, сделать классный турнир. Это для них возможность выйти на международную арену. Плюс, если поговорить с игроками, то любой скажет, что есть турниры получше, есть похуже. В Киеве должен быть такой, чтобы все говорили: «Там просто вау!»

Полное видео интервью с Лесей Цуренко: