Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Теннис (3 события из 48) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
09:00 Ангелина Калинина - Вероника Кудерметова -:- Отменен
13:00 Тереза Мартинкова - Элина Свитолина 2:1 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Анастасия Потапова - Леся Цуренко 1:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
11:25
ЙОЙ
10:50
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Мужчины. Житичи - Эпицентр-Подоляны

Леся Цуренко – о турнирах WTA в Украине: «Почему сложно поверить? По-моему, это очень даже реально»

Теннисистка намекнула на то, что они могут пройти в Киеве
Теннис WTA
10:56
Леся Цуренко – о турнирах WTA в Украине: «Почему сложно поверить? По-моему, это очень даже реально»
Леся Цуренко / Фото - Getty Images

После выступления на Australian Open Леся Цуренко неожиданно для многих заявила о возможности проведения в Украине турниров WTA 125K и WTA-500.

Перед вылетом на турниры в Мексику XSPORT пригласил бывшую 23 ракетку мира к себе в студию и, в частности, попросил объяснить ситуацию вокруг организации соревнований.

«Почему сложно поверить? По-моему, это очень даже реально. Это то, о чем я всегда мечтала, чем я всегда хотела заниматься. Это не возникло в моей голове, потому что я понимаю, что скоро закончу свою профессиональную карьеру. Нет.

Я всегда хотела, чтобы в Украине были турниры, я хочу, чтобы они были разные, разных категорий. Чтобы игроки разных уровней имели возможность никуда не выезжая здесь, дома зарабатывать очки, какие-то финансы для начала карьеры.

Это было бы круто, если бы была возможность никуда не ехать и сыграть в Украине 25-ку, 50-ку, 100-ку, 125-ку, 250-ку. Это всегда было в моей голове.

Кроме того, я бы лично хотела развивать тренировочную систему в Украине: обучать тренеров по теннису, по фитнесу. Чтобы было как можно больше специалистов, которые могли бы подготовить профессиональных игроков.

Это, конечно, штука очень масштабная. Но ее можно реализовать. Я уверенна в этом на 99%.

На счет турниров. Мы ведем переговоры, работаем в этом направлении. На счет 125-ки у нас очень большая уверенность в том, что в Украине этот турнир состоится. Мы хотели бы сделать это все на регулярной основе.

И мы работаем в направлении того, чтобы и 250-ка была в Украине. В идеале это все начать делать в этом году. Работы нужно провести много. И мы, в принципе, это и делаем.

Говорят, что бюджет подобного турнира может рассчитываться миллионами долларов. Но нет, меньше. Правда, однозначно, нужно будет провести огромную работу по привлечению спонсоров.

Это может быть очень знаковым событием для Украины. Как спортивной, теннисной страны. У нас большое количество очень сильных девушек: Свитолина, Ястремская, я, Костюк, Калинина, Козлова, Завацкая – очень много теннисисток. Мы, однозначно, сильная теннисная страна. Думаю, проведение турниров у на в Украине – это логично.

Это будет событие национального масштаба. Как признание Украины. Что у нас есть не только теннисисты, но и турниры.

Но нужно прям вложиться в это, много чего сделать. Но, думаю, даже для многих национальных компаний это будет важное событие, чтобы поучаствовать в нем, сделать классный турнир.

Это для них возможность выйти на международную арену. Плюс, если поговорить с игроками, то любой скажет, что есть турниры получше, есть похуже. В Киеве должен быть такой, чтобы все говорили: «Там просто вау!»

Полное видео интервью с Лесей Цуренко:

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Леся Цуренко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Цуренко не смогла доиграть матч с россиянкой в Мексике
Цуренко не смогла доиграть матч с россиянкой в Мексике
Теннис WTA
07:25
Цуренко сыграет с россиянкой из топ-100 на старте турнира в Мексике
Цуренко сыграет с россиянкой из топ-100 на старте турнира в Мексике
Теннис WTA
20 февраля 11:54
Цуренко попала в основную сетку турнира WTA в Мексике
Цуренко попала в основную сетку турнира WTA в Мексике
Теннис WTA
17 февраля 17:04
Цуренко назвала турнир, который мечтает выиграть
Цуренко назвала турнир, который мечтает выиграть
Теннис WTA
01 февраля 11:05
Цуренко: «Один из турниров WTA 125 на 99% пройдет в Украине. Также есть большая вероятность, что состоится и турнир WTA 250»
Цуренко: «Один из турниров WTA 125 на 99% пройдет в Украине. Также есть большая вероятность, что состоится и турнир WTA 250»
Теннис WTA
31 января 20:58
Свитолина – стабильно хорошо, но хочется шторма
Послесловие
Свитолина – стабильно хорошо, но хочется шторма
Теннис Grand Slam
24 января 15:42

Новости: Теннис

Стаховский: «Придет день, и мы снова поднимем украинский флаг над Донецком и Луганском»
Стаховский: «Придет день, и мы снова поднимем украинский флаг над Донецком и Луганском»
ATP
11:01
Леся Цуренко – о турнирах WTA в Украине: «Почему сложно поверить? По-моему, это очень даже реально»
Эксклюзив Леся Цуренко – о турнирах WTA в Украине: «Почему сложно поверить? По-моему, это очень даже реально»
WTA
10:56
Возвращение первой ракетки мира на корт. Обзор поединка Джокович – Музетти
Возвращение первой ракетки мира на корт. Обзор поединка Джокович – Музетти
ATP
10:30
Джокович выиграл первый матч в 2022 году
Джокович выиграл первый матч в 2022 году
ATP
08:03
Цуренко не смогла доиграть матч с россиянкой в Мексике
Цуренко не смогла доиграть матч с россиянкой в Мексике
WTA
07:25
Киченок и Остапенко уступили на старте турнира в Дохе
Киченок и Остапенко уступили на старте турнира в Дохе
WTA
21 февраля 20:50
Марченко пробился во второй круг челленджера в Италии
Марченко пробился во второй круг челленджера в Италии
ATP
21 февраля 20:43
Надаль: «Медведев рано или поздно станет первой ракеткой мира»
Надаль: «Медведев рано или поздно станет первой ракеткой мира»
ATP
21 февраля 19:40
Свитолина на третьем из пяти турниров сезона проиграла в первом матче
Свитолина на третьем из пяти турниров сезона проиграла в первом матче
WTA
21 февраля 17:32
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
Все новости