Лопатецкая проиграла россиянке из 9-й сотни на турнире в Турции
Лопатецкая уверенно вышла во второй раунд турнира ITF в Эстонии
Украинка не оставила шансов хозяйке кортов
Дарья Лопатецкая / Фото - FacebookУкраинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№481 WTA) без проблем вышла во второй раунд турнира ITF в Хаабнеэме (Эстония).
В матче первого раунда соревнований украинка не оставила шансов хозяйке кортов Майлеэн Нууди (№962 WTA).
Во втором круге Дарья встретится с победительницей матча Александра Вечич – Мариам Болквадзе.
Накануне третья ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA, 57) успешно стартовала на турнире серии ITF60 во Франции.
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