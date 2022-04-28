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«Лучше сделать шаги, чтобы остановить войну». Первая ракетка мира призвала занять единую позицию в отношении россиян и белорусов

Швентек считает, что нужно избавиться от существующего хаоса
Теннис WTA
15:35
«Лучше сделать шаги, чтобы остановить войну». Первая ракетка мира призвала занять единую позицию в отношении россиян и белорусов
Фото: j48tennis.net

Первая ракетка мирового рейтинга Ига Швентек в интервью france24.com поделилась своим мнением по отношению к санкциям, применяемым к спортсменам из рф и беларуси, на фоне нападения на Украину. Отметим, что WTA и ATP позволили представителям стран-агрессоров выступать как нейтральные атлеты, а организационный комитет Wimbledon отстранил от турнира.

Ситуация становится все более хаотичной. Было бы хорошо, чтобы все эти органы приняли верное решение, чтобы у нас не было такого хаоса.

Люди ожидают, что мы, игроки, примем решение, но нам достаточно тяжело это сделать, потому что мы лично знаем этих людей. Мы знаем друг друга. Мы проводим так много времени в туре, что кажется, что мы семья.

Безусловно, это трудная ситуация. Я думаю, что люди, отвечающие за принятие подобных решений, должны принять одно единственное решение.

Честно говоря, мне всего 20 лет, и я говорю это не ради того, чтобы оградить себя от ответственности. Я никогда не занималась политикой, но, похоже, мне нужно учиться этому.

Я не смогу ответить, какое решение будет лучшим, но было бы лучше сделать некие шаги, которые посодействуют остановке войну.

Сергей Стаховский поделился своим мнением о предпочтительных действиях теннисных организаций.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Ига Швентек война

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